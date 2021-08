Eesti võtab esimest korda osa Euro U-19 valikvõistlusest

Märgime, et kuna esialgu pidid U-19 Euroopa meistrivõistlused toimuma 2021. aasta septembris, siis jalgpallurite vanusepiir, kes võivad osaleda 2022. aasta turniiril, ei muutu. Turniiril osalemist võivad taotleda mängijad, kes on sündinud pärast 1. jaanuari 2002. On oodata, et Euro U-19 kolmandad mängud toimuvad juba 2023. aastal.