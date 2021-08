Lõuna-Eesti ralli peetakse Võrumaa teedel augusti lõpus

19. Lõuna-Eesti rallile antakse start 28. augusti õhtul kell 17:30 Võru linna keskväljakult. Võistlustrassi pikkuseks on planeeritud 285,93km, millest kiiruskatsed moodustavad 81,88km. Kokku on kavas 10 kiiruskatset, millest 4 sõidetakse esimesel ja 6 teisel päeval. Starti oodatakse kokku 85 võistlusmasinat nii Eestist kui ka välismaalt.

Võistluste juhi, Gabriel Müürsepa sõnul sujub ralli korraldamine plaanipäraselt: „Teadupärast on hetkel COVID-19 viiruse levik taas tõusuteel ning seetõttu oleme tihedas kontaktis nii Terviseameti kui ka kohaliku omavalitsuse ning Politsei- ja Piirivalveametiga, et olla kursis kõikide kehtivate piirangute ja nõuetega. Hetkeseisuga saame rallit korraldada ja võistluse läbiviimise mõttes on kõik plaanipärane.“