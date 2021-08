Barcelona peatreener Messi lahkumisest: pole mõtet minevikus elada, peame edasi liikuma

"Kui Messi-sugune mängija lahkub, on normaalne, et see on kõigi jaoks raske. Peame siiski edasi liikuma, sest me ei saa olukorda muuta," vahendas Marca Koemani juttu pressikonverentsilt. "Peame mängima hästi ning töötama veel rohkem. Meil on teisi mängijaid, kes suudavad tema positsioonil mängida ning tiimis olulist rolli täita."