KUULA | Risto Kalmre: Oleme ausad, olümpia maksab kinni USA televaataja, mis seal peale läheb, see kavas on

Peas keerlevaid küsimusi on päris palju. Kas tõesti televaataja otsustab, milline ala mahub olümpiaprogrammi ja milline mitte? On siis nii, et võitja peab selguma kiirelt ja efektselt, mitte kuus tundi kestva võidusõidu järel? No ei jaksa keegi vaadata. Kas noored enam tahavad tunde ja tunde tuimalt vändata kui puudub lõbu ja vabadus? Oleme me tahes tahtmata liikumas ajajärku, kus peadpööritavad saltod ja hüpped tõmbavad kordades enam publikut ja raha kui kurnatud kehad, mis poolsurnuna mäetippu jõuavad? Mine sa võta kinni.