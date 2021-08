Imeränga teekonna ebareaalne lõpp. Hollandi võhmageenius oli 10 000 meetri jooksu lõpusirgel kiirem isegi USA 400 meetri pronksinaisest

Kui 28-aastane Hassan pani end olümpial kirja kolmele distantsile, oli ekspertide üksmeelne arutlusteema, et millisest distantsist ta lõpuks loobub. No pole ju võimalik teha kõiki kolme! Jah, kunagi ammu seda juhtus. Paavo Nurmi võitis 1924. aastal Pariisis koguni viis distantsi, aga see oli ju peaaegu sada aastat tagasi. Sport on vahepeal muutunud tohutult, konkurents kasvanud meeletult. Kolme distantsi joosta – ja väga hästi joosta – polevat lihtsalt võimalik. „Paljud arvavad, et ma olen hull,” resümeeris Hassan olümpia hakul saadud tagasiside.