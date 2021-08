Messi valas pressikonverentsil Barcelonast lahkumise pärast pisaraid

Argentiinlasel oli pressikonverentsi alguses raske rääkimist alustada, kuid ta suutis end koguda. "Viimastel päevadel olen ma mõtelnud, mida öelda. Ausalt öeldes ei tule mul hetkel midagi pähe. See on minu jaoks väga raske. Ma pole selleks valmis. Olin veendunud, et jään oma perega siia. Minuga on siin juhtunud nii palju ilusaid asju ka mõned halvad, aga need on teinud minust mehe, kes ma olen täna," ütles Messi pressikonverentsi alguses.