Hobust piitsutanud suursoosik valas Tokyos pisaraid ja langes seejärel rünnakute alla

31-aastane Schleu oli Tokyo jõuproovi eel üheks suuremaks soosikuks. Aastate jooksul on ta kroonitud viiel korral maailmameistriks ning kokku on ta võitnud 14 MM-medalit.

Tokyos tõi talle aga loos hobuseks Saint Boy, kes keeldus sportlasega koostööd tegemast ning ei soostunud võistlusrada läbima. Kui ratsutajatel on oma hobused, kellega nad on pikalt koos võistelnud, siis moodsas viievõistluses saavad sportlased loosiga täiesti võõra hobuse, kellega nad peavad seejärel võistlustulle asuma. Schleul oli loosimisel ebaõnne ning ta sai hobuse, kes oli paanikas ning keeldus rada läbimast.

„Loomulikult on need rünnakud minu jaoks valusad. Mulle kirjutatakse, et olen ebainimlik ning mind süüdistatakse looma piinamises,” sõnas ta veel. „Oli algusest peale selge, et antud hobune vajab konkreetset juhtimist, siiski ei olnud ma kordagi looma vastu julm. Käitusin niimoodi nagu antud hetkel tundus õige.”