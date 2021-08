Kullamäele antakse Hispaania kõrgliiga klubis võimalus ennast tõestada

Nädalavahetusel toimuvate arstlike ülevaatuste käigus on kohalikule pressile kommentaare jaganud ka tiimi värske peatreener Žan Tabak, kelle sõnul on Burgoses olemas koosseis, mis talle rõõmu pakub. Omal ajal neljas erinevas NBA klubis ja mitmes Euroopa tipptiimis pallinud 51-aastane horvaat kinnitas, et on tööle asumise tõttu väga elevil.

“Tähtis on, et meil jääb mängijaid eelmisest hooajast, kellest saab vundament Hispaania meistriliigas mängimisel. See, kuidas meeskonnal minema hakkab, sõltub paljuski sellest, kuidas uued tükid hakkavad kokku sobima,” sõnas Tabak ja lisas, et just ühtsus ja meeskonnavaim on olnud Burgose eelmiste aastate edu põhjuseks.