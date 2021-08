Tokyo olümpiamaratoni valitseja: mängude toimumine näitab, et oleme teel tagasi normaalse elu juurde

"Usun, et olen kahe järjestikuse maratonivõiduga oma pärandi loonud," rääkis kahekordne olümpiavõitja finišis BBC-le. "Loodan, et saan aidata nüüd inspireerida järgmisi põlvkondi."

36-aastane sportlane avaldas heameelt, et Tokyo mängud üldse koroonapandeemia kiuste toimuda said. "See tähendab, et lootus püsib. See näitab, et oleme õigel teel tagasi normaalse elu juurde," arutles ta.