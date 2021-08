Luka Doncic kahe valusa kaotuse järel: olime liiga emotsionaalsed - eriti mina

"Olen meie tiimi üle väga uhke, aga mul on kaasmaalastest kahju. Tean, et kõik elasid meile kaasa ja tahtsime neile medalit anda. Olime viimases kahes mängus liiga emotsionaalsed - eriti mina," viitas Sloveenia koondise liider poolfinaali ja pronksimatšile. "Pean sellest õppima, sest ma ei peaks niimoodi käituma. Nad (vastased) püüavad mulle pähe pääseda ja vahel ma lasengi neil. See on minu viga."