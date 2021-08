Saksamaa ratsutamistreener eemaldati olümpialt, sest ta lõi keset võistlust hobust rusikaga

Moodsa viievõistluse juhtorgan UIPM avaldas täna, et on otsustanud treeneri Tokyost koju saata. "UIPM on Kim Raisneri Tokyo olümpiamängudelt eemaldanud. Tema käitumine on UIPM-i võistluste normidega vastuolus ning me otsustasime ta enne meeste moodast viievõistlust olümpialt koju saata," seisis UIPM-i avalduses.