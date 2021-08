Suurele tagasitulekule lähedal olev Lappi: aasta lõpus arvasin, et kõik on läbi

"Lappi on tugevaim kandidaat," avaldas Latvala reedel Iltalehtile. "Jälgime olukorda rahulikult. Teistest soomlastest on valikus ka Jari Huttunen ja Teemu Suninen. Jaril pole aga kogemusi nii palju ning Teemu aasta on olnud keeruline. Esapekka on sel aastal sõitnud küll vähe, aga briljantselt. Lisaks tunneb ta meie tiimi."

Iltalehti võttis ühendust ka Lappiga. "Läbirääkimisi on toimunud, aga midagi hetkel lukus pole. Nad on näidanud huvi üles, aga mõistan, et sellele kohale on palju sõitjaid," rääkis soomlane. "Olen väga õnnelik, et üldse on väike võimalus, et võin sõitjakoha saada. Olen väga huvitatud."

Mullu sõitis Lappi veel M-Spordi ridades, kuid tänavuseks hooajaks tal enam kohta tiimis polnud. Ralliässal oli küll võimalus Suurbritannia tiimis jätkata, kuid ta oleks pidanud selleks ise peale maksma.

"Eelmise aasta lõpus mõtlesin omaette, et kõik on läbi. Nüüd paistab aga tunneli lõpus väike valgus, tunne on väga hea," tõdes Lappi. "Arvasin, et teatud võimalus on WRC klassi naasta, aga pidasin seda väga väikeseks."

Lappi ise on tänavu osalenud kahel MM-rallil (Arktika ja Portugal) WRC2 arvestuses. Soomlane suutis mõlemad etapid tihedas konkurentsis ka võita. "Minu aktsiad on viimaste aastatega vähenenud, aga need tulemused on olnud väga tähtsad," usub Lappi, et kaks võitu on talle kõvasti kasuks tulnud.

Lappi sõitis mäletatavasti Toyotas ka aastatel 2017-2018. "See oleks veidi nagu "kojutulek". Nemad andsid mulle kuninglikus klassis neli aastat tagasi võimaluse. Väga lahe oleks sinna naasta," kõlas Lappi selge soov.