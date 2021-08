Rally Estonial säranud Craig Breen: miks mitte ei võiks ma Belgias võita?

Kuigi Ypresi ralli toimub MM-sarja raames esmakordselt, on teed Breenile tuttavad. Iirlane on võistelnud Ypresil neljal korral, alles 2019. aastal võitis ta toonase ralli.

"Jah, viimati võitsin siin, aga nüüd on hoopis teine mäng," rääkis Breen DirtFishile. "Tegemist on MM-iga, nüüd on suured poisid kohal. Kas suudan seda võita? Miks mitte? Kindlasti usun, et suudame hea lahingu anda."