Need kaks Eestist suurema rahvaarvuga Euroopa riiki ootavad endiselt oma esimest olümpiamedalit

Kuigi tegu on Euroopa uusima riigiga, on Kosovo oma seniselt kahelt suveolümpialt (Rio 2016 ja Tokyo 2020) võitnud juba kolm medalit - kõik naiste judos, kõik kullad ja kõik erinevate sportlaste poolt. Teadupoolest elavad Kosovos peamiselt albaania rahvusest inimesed, aga kurioossel kombel pole Albaania ise seni veel mitte kordagi olümpiamängudelt medalit võitnud. Kosovos elab sealjuures 1,9, Albaanias 2,8 miljonit inimest.

Albaania osales esimest korda olümpiamängudel 1972. aastal, kuid jättis järgmised neli suveolümpiat erinevatel põhjustel vahele. Alates 1992. aastast on nad aga igal suveolümpial kohal olnud ning kaasa teinud ka neljadel talimängudel - seega on nende põud kestnud 13 olümpiat.

Oma esimest medalit ootab endiselt ka pisut enam kui kolme miljoni inimesega Bosnia ja Hertsegoviina . Hoolimata sellest, et nende pealinn Sarajevo võõrustas (toona veel Jugoslaavia koosseisus olles) 1984. aasta taliolümpiamänge, ei ole alates 1992. aastast iseseisvust nautinud riik veel olümpiamängudelt medalit noppinud.

Sellest hoolimata ei saaks öelda, et olümpiamedaliste Bosnias üldse poleks: Jugoslaavia koondises on Bosnia sportlased jalgpallis, korvpallis ja käsipalis võitnud lausa 40 medalit. Ainsaks individuaalseks medaliks on aga olnud Anton Josipovići poksikuld 1984. aastal Los Angeleses.