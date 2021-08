Kas järjekordne tagasilöök Barcelonale? Klubis pettunud ründeäss soovib väidetavalt juba meeskonnast lahkuda

Hispaania väljaande Beteve teatel on 33-aastane argentiinlane šokeeritud, et klubi ei suutnud sõlmida uut lepingut Lionel Messiga. Teatavasti avaldas Barcelona neljapäeva õhtul, et kuigi Messiga jõuti uue lepingu osas kokkuleppele, siis rahaliste raskuste tõttu pole klubil võimalik argentiinlast taas palgale võtta.