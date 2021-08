Austraalia saadab olümpial vägijooke pruukinud sportlased alkoholiravile

Austraalia ragbimängijate vägiteod toodi avalikkuse ette lennukompanii Japan Airlines`i töötajate poolt, kes esitasid Austraalia olümpiakomiteele ametliku kaebuse. Sellest selgus, et austraallased olid lennukis alkoholi kuritarvitanud ning lärmates ja lauldes korda rikkunud.

Nüüd esitas Austraalia ragbiliit ametliku vabanduse ja teatas, et pahandust teinud sportlasi ootab ees ka kohustuslik alkoholiravi.

"Kõik meeste ragbikoondise liikmed on saanud sellise käitumise eest noomituse. Samuti on neid ametlikult hoiatatud, et selline asi ei korduks. Teatud meeskonnaliikmed peavad läbima ka käitumisalase koolituse ja alkoholiravi," seisab Austraalia ragbiliidu avalduses.