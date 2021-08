DELFI TOKYOS | USA liider Kevin Durant meenutas finaali järel rasket hetke: olime omadega põhjas

"Mul on raske seda teekonda kirjeldada. Tulime siia kullamõtetega ja tahtsime, et kasvaksime võistkonnana iga päev. Ja see juhtuski. Algus oli muidugi raske, sest kaotasime üle pika aja olümpial mõne mängu. Tegime pärast Prantsusmaale kaotamist mängijatega koosoleku, treenereid seal polnud. Kui selline koosolek toimub, on selge, et oleme omadega põhjas. Tulime sealt välja," lisas ta.