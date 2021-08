DELFI TOKYOS | USA koondise olümpiavõitjaks tüürinud Popovich: hea, et see läbi on. Olin finaali lõpus surmani hirmunud

"Loomulikult olen õnnelik, et võitsime. Vastas oli suurepärane võistkond. Suutsime lühikese aja jooksul võistkonnana areneda. Meil oli olümpia eel ja ajal tagasilööke ning see teeb võidu veelgi magusamaks. Oleme õnnelikud, et see läbi on," rääkis Popovich pressikonverentsil.

"Mängu lõpus olin tardunud. Lihtsalt istusin pingil ja olin surmani hirmunud. Aga rääkisime treeneritega, et kullamatš ongi justkui kehaväline kogemus. Eriti kõik see, mis toimub enne mängu. Et kas meil on kõik korras ja et äkki hakkavad vastased millegagi üllatama. Enne mängu on mul kohutav tunne, aga kui pall lahti visatakse, lähevad mõtted platsil toimuvale," ütles Popovich.