USA antidopingu juht venelaste võitudest: nagu vaataks õudusfilmi

Tygarth ütles USA ajakirjandusele, et kõik on juba näinud seda õudusfilmi, kuidas Venemaa võidab ning rahvusvaheline olümpiakomitee ja maailma antidoping WADA muudavad olukorra vaid segasemaks, kuna ainult räägivad venelaste eemaldamisest ega astu sisulisi samme.

Tema sõnul on Venemaa sportlaste rahvusvahelistelt suurvõistlustelt eemaldamise protsess olnud ilmselge farss. USADA juht lisas, et praegune süsteem, mis laseb medalianäljas riigil minna ikkagi olümpiale ja võita, dopinguvastase võitluse mõnitamine.

Juba varem on Tygarth venelaste suhtes korduvalt kriitiliselt sõna võtnud. Ta on väitnud, et Venemaa varjab jätkuvalt oma dopingupettusi ja väärib seetõttu märksa karmimat karistust.