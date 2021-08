Jari-Matti Latvala hõikas välja ralliässa nime, kes on lähedal Toyotasse naasmisele

Kuigi Toyota pole ühegi tänavuse hooaja põhisõitjaga (Sebastien Ogier, Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans) uut lepingut veel sõlminud, on suures osas Toyota tulevane koosseis ikkagi selge. "Kalle ja Elfyn on väga heal positsioonil. Me tahame kindlasti nendega jätkata, nad on meie kaks parimat valikut," rääkis Latvala Iltalehtile.

Seitsmekordse maailmameistri Ogier' jaoks jääb tänavune aasta viimaseks täishooajaks autoralli MM-sarjas. Teatavasti on prantslase plaan tuleval hooajal mõnel rallil siiski osaleda. "Oleme temaga järgmist hooaega arutanud. Kindla lahenduseni pole me veel jõudnud, sest me ei tea jätkuvalt järgmise hooaja kalendrit," selgitas Latvala. "Meil on vaja seda teada, et saaksime paika panna, mis rallidel Ogier sõidab ning kus meil on uut sõitjat tarvis."

Latvala lisas, et Takamoto Katsuta jätkab ka uuel hooajal praeguse programmi alusel ehk 28-aastast jaapanlast veel põhitiimi ei edutata. Seega on vaja Toyotal leida keegi väljaspoolt meeskonda.

Latvala otsib Ogier' kõrvale kolmandat autot jagama soomlast ning hetkel on parimad võimalused Esapekka Lappil. "Lappi on tugevaim kandidaat," avaldas Latvala. "Jälgime olukorda rahulikult. Teistest soomlastest on valikus ka Jari Huttunen ja Teemu Suninen."

"Jaril pole aga kogemusi nii palju ning Teemu aasta on olnud keeruline," lisas ta. "Esapekka on sel aastal sõitnud küll vähe, aga briljantselt. Lisaks tunneb ta meie tiimi."

Mäletatavasti sõitis Lappi Toyotas aastatel 2017-2018. Esimesel Toyota hooajal pälvis ta Soome rallil senise karjääri ainsa MM-etapi võidu. 2018. aastal jõudis ta Toyotaga kolmel korral poodiumile ja sai hooaja kokkuvõttes viienda koha.

Mullu M-Spordis sõitnud, kuid tänavuseks aastaks põhikohata jäänud Lappi on 2021. aastal osalenud kahel MM-rallil WRC2 arvestuses. Nii Arktika kui Portugali MM-etapil teenis ta WRC2-s rallivõidu.