OTSEBLOGI JA FOTOD | Tallinna Ironman on täies hoos: liidrid lähenevad finišile, paljusid ootab raske jooksumaraton alles ees

7.-8. augustil toimuvatele Ironmani võistlustele on kirja pannud ligi 2900 osalejat. Täispikal distantsil osaleb 1400 individuaalosalejat ja 29 meeskonda 59 riigist. Kõige rohkem osalejaid on Suurbritanniast, Eestist, Venemaalt ja Iisraelist. Pühapäevasel 70.3 distantsil osaleb 1118 individuaalvõistlejat ja 79 meeskonda 49 riigist. Ligi pooled osalejad on Eestist, osalejate arvu poolest järgnevad Venemaa ja Suurbritannia.