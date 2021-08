M-Spordi ridades võib Soome MM-rallil näha üllatusnime

Soome rallil võib aga näha ka kolmandat M-Sport Ford WRT masinat. "Meil on kolm autot olemas," rääkis M-Spordi pealik Richard Millener DirtFishile. "Kolmanda sõitja osalemine tähendab suurt eelarvet. Kui aga Malcolm Wilson (M-Spordi mänedžer) on valmis selleks raha eraldama, oleks see huvitav variant mõelda sõitjate valimise peale."