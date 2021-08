Andrea Adamo: eesmärk on jätkata sealt, kus Eestis pooleli jäi

"Eesmärk on jätkata sealt, kus Eestis pooleli jäi," viitas Adamo kahele poodiumikohale. Mäletatavasti sai Craig Breen Rally Estonial teise ning Thierry Neuville kolmanda koha. "Anname endast parima, et võidu nimel heidelda. See on Thierry ja Martijni koduralli, mis tähendab, et neil on veel lisamotivatsiooni. Teame, mida peame tegema ning mida oma sõitjatelt ootame."