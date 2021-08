TÄISPIKKUSES | IRONMAN Tallinn pressikonverents

Konverentsil osales ka IRONMAN Tallinn peakorraldaja Ain-Alar Juhanson, kes sõnas, et kahe päeva peale kokku on oodata 2600 osalejat ning väljalangejaid väga pole olnud. Juhanson sõnas, et võistlusesse on sisse viidud ka vajalikud muudatused, arvestades osalejate soove. Näiteks on tehtud olulised muudatused rattarajal, kus edasi-tagasi lõigud on viidud miinimumi.