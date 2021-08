Maastikusõitjad panevad end proovile Klaperjahi raskel rajal

Klaperjaht on maastikusõitjate ringrajavõistlus, mis tähendab, et võisteldakse suhteliselt väikesel maa-alal asuval umbes neljakilomeetrisel ringil ning võistlus on publikule hästi jälgitav. „Ilmaprognoosi järgi tuleb sõit märjal ja porisel rajal,“ rääkis võistluse peakorraldaja Vaiko Püttsepp. „Mõistagi on rajal erinevaid takistusi, kuid just vihmasadu muudab raja äärmiselt tehniliseks ja nõuab sõitjatelt väga mitmekülgseid oskusi.“

30% rajast on jälgitav võistluskeskuse ümber ja 70% rajast asub metsas ja soisel luhal, leidub järske tõuse ja laskumisi, savi- või mudalõike ning veetakistusi.

Klaperjahile on registreerunud 140 osaleja ringis ja Püttsepp prognoosis, et neid võib veel lisanduda. „Eriti populaarsed on motoklassid, aga laiemaltki on selgelt näha võistlejate huvi võidu sõita.“

Publikule on oluline teada, et võistlusalale pääseb kas negatiivse COVID-19 testi tulemuse või vaktsineeritust või läbipõdemist tõendava sertifikaadiga (erandid ja täpsemad tingimused on välja toodud kodulehel). Kohapeal on võimalik teha tasuline test. „Teeme kõik endast oleneva, et pääs alale läheks sujuvalt, kuid palume varuda aega ja suhtuda mõistvalt kehtestatud nõuetesse,“ sõnas peakorraldaja.

Reedel algusega kell 15.00 toimuvad klasside TR-1, ET1, ET2 ja veok ajasõidud, laupäeval on kavas autoklasside võistlused, esimene start antakse kell 8.30, ning pühapäeval motoklassid (sh ATV ja UTV), võistlus algab samuti kell 8.30.

Klaperjaht on Offroad Racing`u Eesti meistrivõistluste kolmas etapp klassidele ET1 ja ET2, 4×4 Off-Road ringrajasõidu Eesti karikavõistluse kolmas etapp ning 4×4 Off-Road Eesti superkarikavõistluse viies etapp