Laporta: Messi tahtis Barcelonasse jääda

Laporta sõnas, et nii klubi kui ka Messi soovisid teekonda koos jätkata, aga kohutav rahaline olukord sai takistuseks.

Klubi president sõnas ka, et Messi ja teiste mängijate palkade maksmiseks kulub enamus klubi tulust, mis tähendab, et rahaliselt ei tulda enam ammu toime.

Ta ütles ka pettunult, et pärast kogu seda pikka protsessi tuleb lõpuks nii peeglisse kui ka numbritele otsa vaadata.

"Me peame reeglitest kinni pidama. Need võiksid olla paindlikumad, kuid see pole vabandus," sõnas 59-aastane Laporta.