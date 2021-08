GALERII | Ironman Tallinna heategevusjooksuga koguti raha Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile

Sellel aastal koguti heategevusjooksuga SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi abil raha, et toetada Herbert Masingu kooli miljööteraapilise Pepleri ravikodu psühholoogilist nõustamist.

Ravikodu on loodud raske ning püsiva psüühikahäiretega noortele, kellele pakutakse asutuses ööpäevaringset tuge.

Ravikodu lapsed on kokku puutunud vägivalla, hirmu ning etteaimamatusega, mis on jätnud nende hinge sügavad haavad.