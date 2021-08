Olümpiamängudel võidab täna medali ühe nimega nonbinaarne sportlane

Kui Hubbard sündis mehena ning läbis 2012. aastal soovahetusoperatsiooni, siis Quinn sündis tüdrukuna, kuid tundis kogu oma elu jooksul, et see ei ole tema jaoks päris õige identiteet. Quinn ei ole end lasknud meheks lõigata, kuid ei nimeta end ka naiseks - ta on sooliselt nonbinaarne. Inglise keeles palub ta enda kohta mitte kasutada ka soolisi asesõnu she/her - selle asemel palub ta enda kohta öelda they/them.

Kanada jalgpallikoondises on 25-aastane Quinn mänginud alates 2014. aastast ning osales nende koosseisus ka 2016. aasta olümpiamängudel, kuid toona ei olnud ta veel "kapist välja" tulnud - see juhtus eelmise aasta sügisel.

"Kui tegin enda jaoks selgeks, kes ma olen, oli see hirmus. Ma ei teadnud, kas mul on üldse jalgpallis tulevikku. Ma ei teadnud, kas mul on üldse elus tulevikku," rääkis Quinn toona BBC-le antud intervjuus. "On väga raske, kui sa ei näe enda moodi inimesi meedias ega isegi enda elualal. Olin profijalgpallur, aga minusuguseid inimesi ma ei näinud."