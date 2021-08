Saalomoni Saared: ettevalmistus käib täishooga!

Järgmisel kuul osaleb Saalomoni Saarte koondis enda jaoks järjestuselt neljandatel maailmameistrivõistlustel ja valmistub selleks, viies oma treeningkogunemist läbi Poolas. Euroopasse saabus 16 jalgpallurit, kes asusid juba aktiivselt tööle, tehes esimesi treeninguid. Peale aktiivse treeningprotsessi on Kurukurul plaanis ka mitu sõpruskohtumise mängu: järgmise kuu jooksul planeeritakse koondise mänge Poola ja Horvaatia võistkondade vastu.

Kurukuru kapten Elliot Ragomo teatas, et võistkonnal oli väga hea meel rahvusvahelise tasandi saalijalgpalli maitset tunda saada: „Saabusime siia, et väga usinalt töötada. Me peame jõudma uuele tasemele. Tean, et paljud võistkonnad ja atleedid valmistusid siin Tokyo olümpiaks, seega on meil treeningute paigaga väga vedanud.“

Ragomo hindas kõrgelt tingimusi, milles Saalomoni Saarte võistkond maailmameistrivõistlusteks valmistub: „Saabumine Euroopasse, turniiri ootus – kõik see tõstab meie poiste moraalset vaimu, eriti veel kui arvestada, millistes tingimustes me treenida saame. Kõrgklassi varustus, mida meil siin on võimalik kasutada, aitab meid igas aspektis. Kui on võimalik treenida kõige kõrgemal tasemel, siis ka tulemus saab olla parem, sellepärast naudime protsessi. Juba ainuüksi reis siia andis võistkonnale moraalse tõusu ja nüüd on meil veel ka võimalus valmistuda turniiriks vapustavates tingimustes, mistõttu naudime treeninguid ja ootame kannatamatult võistluste algust.“

Samuti nentis Ragomo, et võistkond kohaneb rahvusvaheliste mõõtmetega mänguväljakuga. „Selle väljaku mõõtmed, kus me treenime, vastavad rahvusvahelistele FIFA reeglitele ja see on meie jaoks boonus, sest mitte just kõikidel meie mängijatel pole olnud võimalust mängida selliste mõõtudega väljakul. Olen kindel, et see on meile suureks abiks turniiri alguse eel.“

Saalomoni Saarte võistkond on Okeaania tugevaim, 2019. aasta finaalis said nad võidu Uus-Meremaa üle, võites oma kuuenda kontinentaaltrofee, ja pääsesid maailmameistrivõistlustele.

Maailmameistrivõistlustel mängib Kurukuru grupis C Portugali, Maroko ja Taiga. Kõik selle kvarteti mängud toimuvad Kaunases.