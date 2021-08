Henri Anieri teisik ei suutnud veepallis suurüllatust ära hoida

Poolfinaalmatš kulges suhteliselt tasavägiselt kuni viimase veerandajani, kui kreeklased said kaitses mitu head stoppi järjest, samal ajal kui rünnakul leiti väravasuul üles ka kõige väiksemad pilud, kust pall läbi pista. Lõppskooriks jäi 9:6 Kreeka kasuks.

Võistluste eel favoriidiks peetud Ungari on varem koguni üheksal korral olümpiavõitjaks tulnud, kusjuures Kreeka meeste parimaks saavutuseks on olnud 2004. aastal kodupubliku ees teenitud neljas koht. Turniiri eel ennustati Kreekat küll veerandfinaali, kuid mitte kaugemale - nüüd on nad aga jõudnud finaali.