KÕLEDAD FOTOD TOKYOST | Mis kõik võinuks olla...

Pole kahtlustki, et endises maailmas oleksid tribüünid fännidest pungil nii kergejõustikus, judos, karates, jalgpallis, rulasõidus kui ka kaljuronimise areenil. Jaapanis elab 126 miljonit inimest, neist Tokyos 13,96 miljonit. Huvilisi oleks olnud ilmselt nii palju, et teatud võistlustele tulnuks piletiomanikud selgitada loteriiga, nagu see käib näiteks jalgpalli Euroopa ja maailmameistrivõistluste puhul.

Japan Times kirjutab, et Tokyo olümpia avatseremooniat vaatas pealinnas ja selle äärealadel 56,5% elanikkonnast, mis on sealkandis suurim olümpia avatseremoonia reiting alates eelmistest Tokyo suvemängudest 1964. aastal. Toona oli sama numer 61,2%, 1984. aasta Los Angelesi mängude reiting küündis 47,9%-ni. Hinnanguliselt vaatas kogu Jaapani peale neljatunnist avatseremooniat 73,27 miljonit inimest.

Sportlased ja need vähesed väljavalitud, kes spordiareenidel käia võisid, paraku nende miljonite inimeste kohalolu ei tundnud. Rääkigu atleedid pealegi, et koduste toetust võib füüsiliselt tajuda. No ei või! See tühjus, mis tribüünidelt vastu vaatab on kole, kõle ja õõvastav korraga.





Meeleolu loomiseks jäeti muusika paljudel areenidel vaikselt taustale tiksuma rohkem, kui seda tavaolukorras oleks tehtud. Sõltuvalt spordialast olid sportlastele kaasa elamas nende kaasvõistlejad ja delegatsiooni liikmed. Eilsel rannavõrkpalli poolfinaalil tekitas atmosfääri tribüünilt raadioülekannet teinud venelane, kes röökis oma positsioonilt nii kõvasti, et seda pidi olema kosta ka alla liiva peale. Rivo Vesiku hoolealused Vjatšeslav Krasilnikov ja Oleg Stojanovski tänasid peale võidukat matši raadiomeest, näpud püsti vilistades, nagu kõik teisedki Venemaa meediainimesed tol õhtul Shiokaze Parkis.

Kurb oli vaadata tühjade tribüünide ees BMX-rattureid, kes saavad tavaliselt üha raskemate trikkide sooritamiseks jõudu ja tuge publikust. Kaasvõistlejatelt ka, aga ennekõike siiski publikust.