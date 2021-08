DELFI FOTOD TOKYOST | Meid on siin veel! 27 eestlast tootsid olümpiastaadionilt rahvusvahelist telepilti

Foto: Andres Putting

Eesti telemehed on maailmas kõrgelt hinnatud. Sõna meie andekatest meestest on jõudnud ka jaapanlasteni, kes korraldasid 27 eestlase toimetamise olümpiamängudele, et nad saaksid siit laia maailma toota ja edastada kaugushüppe, kolmikhüppe ja kuulitõuke telepilti.