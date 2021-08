Floral korduskohtumises hea võimalus, teine poolaeg andis olulise ja positiivse signaali

„Kui tulemust vaadata, siis ei ole hullu. Ei ole ideaalne seis, kuid arvan, et suures plaanis on kõik veel lahtine,” sõnas Flora peatreener Jürgen Henn kohtumise järel pressikonverentsil. „Kui tervet mängu vaadata, siis oli väga võrdne mäng. Omonial oli küll rohkem lööke ja võimalusi, kuid üldises plaanis oli võrdne kohtumine.”

Küprosel peetud kohtumine toimus tõelises leitsakus. Matš algas kohaliku aja järgi kell 19.00, kuid termomeeter näitas ikkagi 38 soojakraadi. Florakad tõdesid lõpuvile järel, et suures kuumuses väsisid vastased isegi rohkem ja silma paistis eestlaste parem füüsis.

Flora mängumees Henrik Ojamaa tõdes, et kindlasti tulid kasuks Küprosel veedetud päevad, mille jooksul suudeti kuumaga kohaneda. „Palju aitas see, et tulime paar päeva varem kohale ja saime nendes oludes treenida. Õhtul kell seitse oli kõige suurem kuumus ka möödas. Tundsin, et teisel poolajal oli meie füüsis isegi võimsam. See võib meid teises mängus aidata,” tõdes Ojamaa.