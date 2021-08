DELFI TOKYOS | Kaks ja pool kuud tagasi hakkas ta sörkima, nüüd sai olümpial 11. koha

Kui jalg lubas Ermil juba sörkida, tuli ta USAst koju ja hakkas Risto Jamnese ja doktor Mihkel Mardna abil vigastusest välja tulema. „Kuus valasin sada tundi aega hüppeliigese peale, et saaksin selle korda ja jooksma. Super, et see kõik õnnestus," õhkas Erm, kes paistis läbi olümpiavõistluse silma rõõmsameelse oleku ja optimismiga.

Palju pisikesi probleeme

„Kevadel Götzise võistluse ajal käis küünarliigesest klõps läbi. Praeguseks on see läinud paremaks, aga mitte saanud päris korda," tõdes Uibo. Kuid see polnud ainus probleem. „Praeguseks on jäänud väiksemad asjad. Talvel Tallinnas tõmbasin ära tõukejala tagareie, sellega läks kaua aega. Muid pisemaid asju veel... olen 28-aastane, aga kümme aastat kümnevõistlust teinud."