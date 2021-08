Kuninganna uus hingamine. Intensiivravi pole vaja

Veel hiljuti oli aeg, kus tekkis tunne, et kergejõustiku areng on toppama jäänud. Maailmarekordid jäid aina haruldasemaks ja paljud kergejõustikualad tegid arvulise taseme mõttes vähikäiku. Mõned maailmarekordid näisid ja näivad praegugi ületamatud. Millalgi peaks ju piir ette tulema. Äkki on see nüüd käes?