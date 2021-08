Sportronijaga sõrmekooku pole mõtet vedada, ta rebib näpu lihtsalt küljest

Tokyo olümpial debüteeriv sportronimine on atraktiivne ala ja seda kannatab vaadata küll. Ronijatega sõrmekooku vedada pole mõtet, nad rebivad näpu lihtsalt küljest. Just sõrmed on need, mis töö ära teevad: kui suudavad ronimisseina väiksestki nukist kinni saada, siis tõmbavad ülejäänu üles. Lisaks on ronijail vaja tugevat ülakeha, suurepärast painduvust – spagaat pole neile probleem –, tasakaalu ja kehavalitsemist.