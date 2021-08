OTSEBLOGI | FC Flora jätkab euroteekonda tulikuumal Küprosel

„Peame olema valmis selleks, et kohtumise algus võib olla meile kurnav. Tundub, et pärast päikese loojumist läheb ilm talutavamaks. Eks ole näha, kuidas mängu käigus see mehi mõjutab. Palju oleneb ka sellest, millise tempoga vastane mängima hakkab ja palju tempot kruvib,” rääkis kohtumise eel Flora juhendaja Jürgen Henn.

„Tõesti on kuum. Oleme siin olnud kaks päeva. Oleme suutnud aklimatiseeruda. Esimeses ringis mängisime Maltal ja ka seal oli kuum. Üldiselt on kogu suvi Euroopas olnud kuum. Saame sellega hakkama,” lisas omalt poolt Flora keskkaitsja Märten Kuusk.

Viimase aja tiheda mängugraafiku kohta tõdes Henn, et mängijatele on see arengu mõttes kindlasti kasuks. Seekordseks kohtumiseks on kõik mehed terved ning nimekirja kaasati ka Rauno Alliku, kes käis hiljuti põlvevigastuse tõttu operatsioonil.