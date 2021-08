Ukraina saalijalgpall: Prodexim ihkab võitusid

Mida saate öelda Prodeximi koosseisu kohta uuel hooajal?

Pärast lüüasaamist finaalis oli esimeseks mõtteks teha palju muudatusi. Ehkki mängisime neli finaalmängu kahel suurel ja kahel väiksemal turniiril, olles karika omanikud ning saanud teise koha liigas, polnud ükski koht meeskonnas garanteeritud, seda enam minu oma. See on sellise suure meeskonna nõue. Olen oma meeskonnaga väga rahul ja kui asjad edenevad hästi, on mul terve hooaeg, et seda vääriliselt hinnata.

Kuidas hooajaeelne periood kulgeb? Kas olete poiste tööga rahul?

Esimesed 14 päeva olid väga rasked. Palkasime kõrgelt kvalifitseeritud spetsialisti peamiselt füüsilise ettevalmistuse kallal töötama ja need kakskümmend esimest treeningut olid väga keerulised. Kolmanda nädala veetsime Odessas, kus samuti treenisime kaks korda päevas – hommikul ja õhtul, et olla võimelised turniiril neli mängu järjest mängima. Kui need ettevalmistavad mängud läbi on, siis on mul selgem informatsioon.

Millisena endale Superkarika mängu ette kujutate? Mida sellelt ootate?

Kujutasin seda mängu endale ette alates eelmise aasta meistrivõistluste finaalist. See pole õigustus, kuid mängida seda mängu ilma viie põhimängijata on tohutu koormus, ent minu pilgu läbi ei saa siin vabandusi otsida. Me kaotasime, peame püsti tõusma ja edasi liikuma.

Mida arvate meistrivõistluste uuest formaadist (kolm ringi ja seejärel play-off)?

Nüüd nõutakse kõikidelt mängijatelt palju rohkem, eriti puudutab see meie meeskonda, kellel on koondises kaheksa mängijat. Tegemist on väga tiheda ja nõudliku graafikuga, kuid midagi oli vaja ette võtta, et liigale midagi juurde anda. Selge, et sellise mängijate hulga koondisse loovutamine on üleliigseks energiakuluks ja meil tuleb seda õigesti kontrolli all hoida.

Millised on meeskonna eesmärgid iga-aastasel V. I. Wodiani nimelisel turniiril?

Plaanis on valmistada meeskond ette nii, et olla 20. augustiks Superkarika võitmiseks parimas vormis. Tuleb silmas pidada, et meil on meeskond, kes peab võitma kõikidel võistlustel.