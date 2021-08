DELFI TOKYOS | Uhket ja pikkade traditsioonidega korvpallimaad kimbutavad taas mineviku deemonid

Poolfinaalis kindlalt USA-le kaotanud austraallaste pressikonverentsil räägitigi peamiselt pronksimängu teemal. Koondise peatreener Brian Goorjian andis mõista, et isegi kõige kahvatuma medali ja neljanda koha vahel on tohutu erinevus.

„Mida rohkem koondisele aega pühendada ja ennast ohverdada, seda raskemalt asjad tulevad. Minu sõnum oli riietusruumis selge: see pole koht, kus nukrutseda. Meil on endiselt võimalus ajalugu teha ja peame selle üle elevil olema,” lausus peatreener Goorjian.

„Kui vaatasin pärast mängu Patty Millsi silmadesse, tundsin end halvasti,” ütles USA juhendaja Gregg Popovich, kes on tagamehega pikalt San Antonio Spursi klubis koostööd teinud. „Austraalial on suurepärase kambavaimuga tiim, mis tahab tohutult võita. Oli pisut kurb hetk, aga see on meie töö – võita.”