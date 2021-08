Meedia: Valtteri Bottas on leidmas uut tööandjat, kogenud sakslane võib naasta F1 sarja

Kui seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton sõlmis juba juulis Mercedesega uue lepingu, siis tema tiimikaaslase kohal on suured küsimärgid. Bottase praegune kontraht kehtib tänavuse aasta lõpuni. Üha enam on Mercedesega seostatud Williamsi ridades sõitvat George Russellit .

Kus võiks aga sellisel juhul jätkuda Bottase karjäär? Mercedese boss Toto Wolff on lubanud, et aitab vajadusel soomlasel uue töökoha leida. "Kui tekib olukord, kus otsustame kellelegi teisele võimaluse anda, siis on minu kohustus anda talle hea tulevik, sest ta väärib seda," rääkis austerlane hiljuti Ilta-Sanomatile.