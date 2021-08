Driftivõistlus toimub esmakordselt Kulbilohu nõudlikul rajal

Kulbilohu rajal ei ole varem toimunud driftivõistlusi ega -treeninguid. „Rada on suurepärane: voolav ja kurvid joonistuvad hästi välja,“ rääkis Eesti Autospordi Liidu drifti alakomitee esimees Kristjan Salmre, lisades, et raja omanik Reinsalu Sport ehitas võistluse eel mitu kurvi laiemaks. „Kõrguste vahe muudab raja sõitjatele eriti nõudlikuks, sest tõusudel ja langustel pidamine muutub.“

Alakomitee esimees tõi välja, et publikule on kõik rajal toimuv väga hästi jälgitav. „Kurvid ja tõusud-langused on kõik nagu peopesal,“ sõnas ta.