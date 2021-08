Rally Estonial viga saanud ja haiglas käinud tippkaardilugeja jätab järgmise MM-etapi vahele

40-aastase Barritti ja Katsuta jaoks lõppes juulikuine Rally Estonia enneaegselt, sest britt sai neljandal kiiruskatsel ühelt hüppelt maandumisel viga ning tegi liiga seljale ja kaelale.

Barritt viidi seejärel haiglasse kontrolli. "Tal oli seljas päris suur valu. On selge, et tegu on mingisuguse vigastusega. Loodetavasti pole midagi tõsist," rääkis Katsuta toona ajakirjanikele. Uuringud Barrittil ühtegi luumurdu ei tuvastanud, kuid arstid soovitasid kogenud kaardilugejal siiski Belgia MM-etapi vahele jätta.

Nii asendab Belgia asfaldirallil Barrittit 26-aastane Keaton Williams. "Sain telefonikõne, kus pakuti sellist võimalust. Ilmselgelt ütlesin jah, ma ei loobuks sellisest võimalusest," rääkis Williams WRC sarja kodulehe vahendusel. "Mõistagi on kahju, et Dan on vigane, aga olen siin selleks, et tööd teha."

Williams on varasemaltki Katsutaga koos autot testinud. "Oleme nüüdseks teinud viis testi koos. Hakkan aru saama, millesse olen end mässinud," rääkis ta. "Takamoto on autost väljas meeldiv inimene, ta on rahulik ja hea huumorimeelega. See teeb mu töö veidi lihtsamaks," rääkis britt, kes MM-etapil osales viimati mais Portugalis. Toonasel rallil aitas ta iirlase Josh McErleani WRC3-s viiendaks.

Belgia MM-ralli peetakse 13. - 15. augustini.