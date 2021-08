USA vägilase südamlik sõnum lahkunud vanaisale: "Me tegime seda. Olümpiavõitja 2020!"

Pärast kullavõitu näitas ameeriklane fotograafidele paberit, kuhu oli kirjutatud: "Vanaisa. Me tegime seda. Olümpiavõitja 2020!"

Kuna Crouseri vanaisa kaotas eelmise aastal kuulmise, oli kuulitõukaja viimasel ajal just sellisel viisil ehk paberile sõnumeid kirjutades vanaisaga suhelnud.



Selle viimase teate vanaisale oli ameeriklane kirja pannud juba Tokyosse jõudes.



Kuulitõukaja peab vanaisa rolli oma sportlaskarjääris väga tähtsaks. "Olin tõesti väike, kui esimest korda tema tagahoovis kuuli tõukasin. Harjutasin tema õuel kuni kaheksanda klassini. Siis lendas kuul nii kaugele, et läks läbi tema õuemaja katuse. Ta on mänginud minu karjääris suurt rolli ja tema kaotamine enne olümpiat oli väga kurb," tunnistas Crouser.