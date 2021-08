DELFI TOKYOS | Uued teibad ja Erki Noole abi aitasid Maicel Uibo rekordini

„Tore, et siit võistlusest sai lõpuks mingisugusegi rekordi kätte,“ sõnas Uibo. „Suur üllatus see minu jaoks polnud, teivashüpe ongi hästi õnnestunud. Viimati hüppasin laupäeval, kõik oli hästi.“

Teivashüpe on üks Uibo trumpalasid, kuid arengut pidurdas õigete teivaste puudus. Tänavu suvest saab ta aga kasutada uusi hüppevahendeid. „Lõpuks on mul jõuetekohased teibad. Senised olid juba viimased paar aastat pehmeks jäänud,“ selgitas Uibo, kes proovis ka kõrgust 5.60, kuid üle sellest ei saanud. „Järgmine kõrgus vajab hüppamist, aga täna seda ei suutnud. 5.60 esimeseks katse eel mõtlesin, et mul on kotis veel üks jäigem teivas. Tegelikult ma juba hüppasin oma kõige jäigema teibaga ja võtsin kotist hoopis pehmema teiba.“