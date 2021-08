Meeste rula pargisõidu medalid jagasid Austraalia, Brasiilia ja USA

Eesti publikule olid võistlustelt tuttavad mitmed rulamehed. Hõbemedali omanik Pedro Barros võistles 2018. aastal Simple Sessionil, kus sai 8. koha. Barrose sõnul annab rulatamise jõudmine olümpiale edasi teatud sõnumit ning on spordiala arengus oluline etapp, kuid medal polnud tema jaoks oluline. „Ma tahan lihtsalt rulaga sõita,“ sõnas mees olümpia eel.

Ajaloo esimene meeste pargisõidu olümpiavõitja Keegan Palmer sai oma esimese rula 3-aastaselt ning õppis enda sõnul korralikult sõitma 7-aastaselt. Varases nooruses kolis tema pere Austraaliasse, kus Palmer käis koolis ja rulatas kogu kooliaja. Hetkel elab noormees USAs, kus on paremad treenimisvõimalused.

Rula ajaloo esimesed olümpiamedalid nii tänava- kui pargisõidus on nüüdseks jagatud. Kokku võisteldi kahes distsipliinis kokku neljal võistluspäeval – naiste ja meeste tänavasõidus ning naiste ja meeste pargisõidus. Rulatamine kui sport jõudis tänu olümpiamängudele suurema publikuni kui eales varem. Selle vabadust ja loomingulisust ülistava ala puhul imestati võistlejate omavahelise kamraadlikkuse üle ning samuti tõi see muidu tühjadele olümpiatribüünidele palju huvilisi. Rulasõit on kavas ka 2024. aasta Pariisi olümpial.