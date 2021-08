DELFI TOKYOS | Vigastuse tõttu teivashüppes nulli saanud Karel Tilga: pooleli ei taha ma jätta põhimõtte pärast

Kahe võistluspäeva vahel ei läinud Tilga jalg paremaks ega hullemaks. „Tõkkeid kannatas oma tempos joosta, panin seal ju sisuliselt põlvetõstet. Kettaheidest see ei seganud, seal olid mul muud probleemid... olin kuidagi väga pinges ja ei saanud hakkama," kirjeldas ta. „Tegelikult ei saanud ma ju ka eile korralikult kaugust hüpata, kuid see on lihtsam kui teivashüpe. Teibas ei saa olla ebakindel ja pehmelt tõugates peale minna. Varianti kahjuks polnud."

Trauma põhjustest rääkides viitas Tilga väga pikaks veninud hooajale. „Enda arust tegime kõik õigesti, tulime aklimatiseerumiseks varem kohale, vedeliku tarbimine oli piisav... aga millegipärast ei pidanud ikkagi vastu," arutles ta. „Võimalik, et asi on raskes hooajas. See on olnud pikk, mäletan, et sisehooaja esimene võistlus oli 8. jaanuar, puhkust pole sellest ajast olnud."