Ärme hakka üldse hääletamagi. Parima tätoveeringu konkursi võitja on teada. Foto: Andres Putting

Olümpiaareenil näeb lisaks sportlaste üliinimlikule pingutusele ka natuke kunsti. Tätoveeringuid, eriti kergejõustikustaadionil, on nii palju, et võtab silme ees kirjuks, kuid nutikaid kehakaunistusi võib kohata ka ujulas või maadlussaalis. Vaata, millised aksessuaarid on Tokyos jäänud fotograaf Andres Puttingu kaamera ette!