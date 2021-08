Olümpial medalile väga lähedale jõudnud treener Vesik: ühe mängija tõime välja katastroofilisest seisust

Nii totter ja koroonaajastule omane – Vesik peab juhendama õpilasi distantsilt, Eestist. Põhjus pole koroonas, vaid pikka juttu lühidalt kokku võttes Venemaa koondise kunagistes dopingupattudes, mille tõttu vähendati neile eraldatud akrediteeringuid. Poole võrra.

„Eks see s*** ole. Kohapeal olev treener on täiesti hulluks läinud, tal ju seal üksinda kaks paari. Ka mängijad tunnevad puudust. Ma ei saa aru, miks just rannavolles kohti ära võeti?” imestas Vesik, kes peab nüüd mängijate ja teise koondise treeneri Vjatšeslav Nirkaga koosolekuid pidama interneti teel.