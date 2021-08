FC Flora jätkab euroteekonda meeletus kuumuses. Henn: Omonia on favoriit, kuid jalgpalli ei mängita paberil

„Neil on kvaliteetsed mängijad ja kvaliteetne meeskond. Nad mängisid mullu Eurooa liiga alagrupis. Neil peab kvaliteeti olema. Neil on hea segu põhjapoolsest distsipliinist ja lõunapoolsest jalgpallist,” iseloomustas Flora peatreener Jürgen Henn mängueelsel pressikonverentsil vastast.

„Arvan, et vähemalt paberil on Omonia favoriit. Õnneks ei mängita jalgpalli paberil ja kõik on võimalik,” lisas Henn veel ja tõi välja vastaste kõige ohtlikumad mängumehed. „Kapten (hispaanlasest poolkaitsja Jordi Gomez) paistab enim silma ja number 17 (tšehh Jan Lecjaks) vasakul äärel on väga hea. Vasak äär on neil väga tugev.”

Mängueelsel pressikonverentsil tõusis üheks oluliseks teemaks ka Küprosel valitsev kuumus, mis keskpäeval kerkib üle 40 kraadi. Omonia ja Flora matš algab homme kohaliku aja järgi kell 19.00 (Eestis on sama aeg).

„Peame olema valmis selleks, et kohtumise algus võib olla meile kurnav. Tundub, et pärast päikese loojumist läheb ilm talutavamaks. Eks ole näha, kuidas mängu käigus see mehi mõjutab. Palju oleneb ka sellest, millise tempoga vastane mängima hakkab ja palju tempot kruvib,” rääkis Henn.

„Tõesti on kuum. Oleme siin olnud kaks päeva. Oleme suutnud aklimatiseeruda. Esimeses ringis mängisime Maltal ja ka seal oli kuum. Üldiselt on kogu suvi Euroopas olnud kuum. Saame sellega hakkama,” lisas omalt poolt Flora keskkaitsja Märten Kuusk.

Omonia läks mullu vastamisi ka Flora viimase eurovastase Varssavi Legiaga. Omavahel kohtuti Meistrite liiga teises eelringis. Toona selgitati parim ühe kohtumise tulemusena ning selles jäi Omonia lisaaja järel peale 2:0.

Lõpuks jõudis Omonia Euroopa liiga alagrupiturniirile, kus kaotati kahel korral PSV Eindhovenile ja Granadale ning alistati korra Saloniki PAOK ja tehti viimasega ka viik.