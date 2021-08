DELFI TOKYOS | Eesti kümnevõistlejad pärast avapäeva: salapärane Uibo, säästlik Tilga ja võistlust nautiv Erm

Kaks aastat tagasi Doha MMil hõbeda teeninud Maicel Uibo on kogunud 4018 punkti, mis tähendab, et avapäeva järel kaotab ta oma rekordigraafikule 299 punktiga. Ilmselgelt on Põlvast pärit mehel probleeme, kuid ta lubas sellest rääkida alles võistluse lõppedes. „Praegu tuleb veel võidelda. Meie vähemalt saime päeva lõpuni, Kaul jättis aga 400 m jooksu pooleli,“ viitas ta nelja ala järel medalimängus olnud sakslase katkestamisele. „Nagu kümnevõistlejal ikka on vigastusi olnud siin ja seal… neid on olnud hunnikuga. Midagi hullemaks esimese päevaga ei läinud.“

Väga valusalt kaotas Uibo punkte kõrgushüppes. Oma rekordiseerias ületas ta 2.17, nüüd piirdus kõrgusega 2.02. „Kõrgus on kallis ala, punkte läks kaduma hunnikuga. See on üks mu leivanumbreid, aga täna väga ei olnud seda leiba,“ nentis ta. Punktikaotusi põhjendas ta ka tehniliste detailidega. „Kergejõustik on väga tehniline ala, siit ja sealt mõned detailid logisesid,“ lisas ta.

Kui Uibol õnnestuks teine päev sama hästi kui Dohas, võiks ta veel koguda 8300 punkti. Arvestades esimest päeva, on aga tõenäoline, et päris nii asjad ei lähe. Mees ise lubas igatahes võidelda.

Erm naudib võistlust

Kevadel tõsiselt jalga vigastanud Johannes Erm teeb üle hulga aja esimest kümnevõistlust. Ta on ettevaatlik ning püüab vigastatud jalga hoida. Viie alaga on ta kogunud 4208 punkti ning oma rekordigraafikule jääb ta alla 305 silmaga. Seega liigub ta 8150 punkti graafikus.

„Rekordit püstitades oli mul teine päev vaid 3815 punkti. Sellega võrdse päeva võin siin teha küll,“ lausus ta naeratades. Selleks, et teisel päeval asjad sujuks, pidas ta Tokyos nõu olümpiavõitja Erki Noolega. „Uurisin tema käest kuumuse ja teivaste kohta,“ märkis Erm.

Eesti kümnevõistlejatest on just Erm see, kes võistlust kõige rohkem naudib. „Areen on siin võimas, saab võistlust nautida,“ lausus ta pärast kolme ala. „Tänast päeva ma täiesti nautisin,“ lisas ta õhtul.